الخارجية الفلسطينية: منع الأونروا من العمل شمال غزة تعميق للمجاعة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من إدخال أي مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئين الفلسطينيين في الإقليم، خاصة حقهم في العودة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف الأونروا وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان.