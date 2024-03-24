الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: منع الأونروا من العمل شمال غزة تعميق للمجاعة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من إدخال أي مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئين الفلسطينيين في الإقليم، خاصة حقهم في العودة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف الأونروا وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان.

الخارجية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الأونروا قطاع غزة اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بسمة بوسيل تكشف لأول مرة خفايا انفصالها عن تامر حسني (فيديو)

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 14.. هل تبدأ قصة حب جديدة بين أحمد وملك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى