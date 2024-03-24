الخارجية الفلسطينية: حرمان الاحتلال المواطنين المسيحيين من الوصول للقدس تكريس لفصلها عن محيطها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، ذلك جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك إغراقها بالكتل الإستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ومسيرة المستعمرين الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال، بشكل يرتبط مباشرة مع جرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة أعداد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التغول الإسرائيلي.

فلسطين: إصرار نتنياهو على الحل العسكرى فى غزة يكشف حقيقة أهدافه فى تدمير القطاع

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يواصل ارتكاب مزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة وتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.