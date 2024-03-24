الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يدخل الفرحة على قلب طفلين يساعدان والدتهما على المعيشة.. التفاصيل

حياة كريمة
حياة كريمة

أدخل برنامج "حياة كريمة" الذى يقدمه أيمن مصطفى على قناة dmc، الفرحة على قلب الشقيقين محمد وياسين، اللذان  يبيعان آيات قرآنية على الرصيف يصنعونها بأنفسهم بمساعدة والدتهما المتعافية من السرطان.

وقابل أيمن مصطفى مقدم البرنامج الطفلين محمد وياسين، وتحدث معهما، وأكدا أنها تعلما على يد والدهما الذي وافته المنية، ولكنهما يذهبان لتلقي دروسههما ويساعدا والدتهما، ليعطي لهما 500 جنيه مساعدة لهما لشراء بصاعة جديدة.

وخلال الحلقة مر على الطفلين، طفلة من طاقم البرنامج تحمل "فوط" وطلبت المساعدة منهما فأعطاها أحدهما جزءا من المبلغ الـ 500 جنيه الذى أخذه من مقدم البرنامج.

وتكفل برنامج "حياة كريمة" بتوفير محل إيجار للشقيقين كتب عليه "محمد وياسين للمشغولات والأعمال اليدوية" وتم دفع إيجاره لمدة عام حتى لا يبيعون في الشوارع، كما أهداهم مبلغ مالي لشراء بضاعة فى المحل، وأدخل البهجة على قلب والدتهم والطفلين.

حياة كريمه برنامج حياة كريمة أيمن مصطفى قناة دي أم سي برامج المتحدة

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