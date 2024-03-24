ماهر صافي لـ"الدستور": جيش الاحتلال الإسرائيلي من أسوأ جيوش العالم أخلاقًا

أعلنت عدد من وسائل الاعلام نقلا عن شهود عيان من شمال قطاع غزة، وتحديدا مجمع الشفاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاعتداء جنسيا علي السيدات داخل مجمع الشفاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تعاني الكثير من التدهور مع تفاقم الأوضاع المعيشية في شهر رمضان المبارك يعاني فيها النازحون في قطاع غزة مما يزيد صعوبة الأوضاع المعيشية.

وأضاف صافي في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن إسرائيل تواصل حربها ضد غزة بكل أنواع القتل والتدمير واغتصاب النساء وإعدامهم أمام أسرهم وأزواجهن وأولادهن في مجمع الشفاء الطبي جريمة يجب أن تحاكم عليها إسرائيل وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي من أسوأ جيوش العالم أخلاقًا وانحطاطا ويوكّد كذب الرواية الإسرائيلية التي روجها الإعلام الصهيوني باتهام رجال المقاومة الفلسطيني بإغتصاب الفتيات الإسرائيليات في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر عام 2023.

إسرائيل تستخدم التجويع كوسيلة للحرب

وأشار صافي إلي أن إسرائيل تستخدم "التجويع كوسيلة للحرب"، وتهجير سكان القطاع إلي الخارج من أجل تصفية القضية الفلسطينية التي تشترك معها الإدارة الأمريكية من خلال دعمها العسكري اللامحدود .

وشدد صافي على أن الأوضاع الإنسانية في غزة في تدهور متزايد وخطير في الفترة المقبلة، خاصة وسط توقعات بأن تستمر إسرائيل في هجماتها على القطاع وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدخول إلى رفح التي بها أكثر من مليون و300 ألف نسمة.

إعدام المرضى وتهديد الأطباء.. مأساة مجمع الشفاء الطبى مع جرائم الاحتلال فى غزة

ونقل بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، صورة مأساوية يعيشها قطاع غزة حول استهداف مجمع الشفاء الطبي، قائلًا: "إن الاحتلال يقصف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

ولفت جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المجمع الطبي بات العنوان الأبرز جراء ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة بحق المجمع بعدما حاصرته واقتحمته آليات الاحتلال.