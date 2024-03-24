محمد النشار: الأخبار الكاذبة سبب رئيسي للكثير من الحروب

قال د.محمد النشار، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم، إن الأخبار المضللة سبب رئيسي للكثير من الحروب في العالم في وقتنا الحالي.

وأضاف النشار، لـ"الدستور"، خلال تدشين مؤتمر اليونسكو للتربية الإعلامية بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والدراسات أن الهدف من الفعاليات الخاصة باليونسكو، هو التربية الغعلامية والثقافة التوعوية، بمخاطر الاخبار الكاذبة والمضللة.

نوه إلى أن المؤتمر يستهدف العمل على تمكين الفرد سواء إعلاميين أو جمهور متلقي لمعرفة الأخبار المضللة، التي قد تؤدي للعديد من المشاكل الكثيرة والتي قد تصل إلى الحروب.