الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

غزة
غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لمنازل في رفح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 10 بينهم أطفال ونساء، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

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كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزلين يعودان لعائلة سالم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلي 32226 اغلبيتهم من النساء والأطفال

وأعلنت مصادر طبية اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

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ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة "أكشن إيد" الدولية ريهام الجعفري، انهيار الوضع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة، داعية لبذل المزيد من الجهود لوقف الحرب على غزة.

واستنكرت الجعفري اليوم بشدة كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية في غزة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال بتدمير جميع مستشفيات القطاع عن طريق منع إيصال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إليها، مما أدى إلى عرقلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة للمرضى والجرحى.

وشددت المسئولة الدولية على رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية المنافية تمامًا لكل القوانين الدولية الإنسانية التي تنص على حماية المستشفيات والمراكز الطبية كونها ملاذات آمنة، ويجب ألا تتعرض لأي استهداف أثناء الحرب.

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