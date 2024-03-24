الأحد 24 مارس 2024
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سياسي

صحة الشيوخ: التحالف الوطني للعمل الأهلي يؤدي دورًا إنسانيًا لخدمة البشرية

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

أكد د.على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيخ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودًا غير عادية على المستوى المحلي والإقليمي وقد شاهدنا جهودة خلال الفترة الماضية، وأيضًا طوال شهر رمضان الكريم وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تتوقف سواء لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا فى المحافظات كافة.

جهود مكثفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة 
وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ أن التحالف يواصل بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من المحافظات كافة لدعم أهالي غزة أخرها وتتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنًا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية؛ لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

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وأكد د.على مهران أن المساعدات التي يقدمها التحالف الوطني  تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل ما يشهده العالم حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة لعدد كبير من الأسباب أبرزها الحروب والأوبئة التى تركت خلفها اقتصاد عالمي ضعيف، وانعكس ذلك على معظم دول العالم، وبالتالي فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي يؤدي دور إنساني لخدمة البشرية في ظل ظروف وأوضاع صعبة على المستويات المحلية والإقليمية.

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الدكتور على مهران التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساعدات إنسانية قطاع غزة دعم الأسر الأولى بالرعاية

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