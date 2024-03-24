الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق نجار للمفتى لاتهامه بقتل شقيقه وسرقته فى شبرا الخيمة

آرشيفية
آرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق نجار، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شقيقه لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

حملت القضية رقم  القضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي، وكشف  أمر الإحالة  قيام المتهم "م. م"، نجار، بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.  

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه.

 

محكمة جنايات شبرا الخيمة نجار لسرقته القضية المستشار رضا أحمد عيد

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