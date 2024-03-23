إحالة أوراق منجد قتل عاملًا بالإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي أوراق منجد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لآخذ رايه الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد في االقضية رقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول،

تعود أحداث القضية عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا يفيد العثور على عامل داخل الشقة سكنه وبها إصابات متعددةوعثرضباط المباحث على جثةمواطن غارقة في الدماء بأرضية المطبخ بالشقة سكنه بعقار بمساكن البوسطة بمنطقة العامرية.

وباتخاذ الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منجد، نظرًا لمروره بضائقة مالية، فقرر التوجه إلى العقار سكن المجني عليه بمساكن البوسطة لسرقة أي منقولات.