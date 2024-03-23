السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق منجد قتل عاملًا بالإسكندرية للمفتي

آرشيفية
آرشيفية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية،  برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي أوراق منجد إلى فضيلة مفتي الجمهورية  لآخذ رايه الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد  في االقضية  رقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول،

 تعود أحداث القضية عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا يفيد العثور على عامل داخل الشقة سكنه وبها إصابات متعددةوعثرضباط المباحث على جثةمواطن غارقة في الدماء بأرضية المطبخ بالشقة سكنه بعقار بمساكن البوسطة بمنطقة العامرية.

وباتخاذ الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة   منجد، نظرًا لمروره بضائقة مالية، فقرر التوجه إلى العقار سكن المجني عليه بمساكن البوسطة لسرقة أي منقولات.

 

محكمة جنايات الإسكندرية المستشار محمد عبد الحميد الخولي أ منجد مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة صاحب مقهى قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا الخيمة

حبس مقاول قتل زوجته فى القليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى