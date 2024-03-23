قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح ناري "بندقية آلية"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

تأجيل محاكمة صاحب مقهى قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10547 لسنة 2013 ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2014 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع ا"، صاحب مقهى، لأنه بتاریخ 28 / 9 / 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي) وأهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لترويعهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري "بندقية آلية" - موضوع الاتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي المتواجدين وصولًا البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.