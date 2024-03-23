السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة صاحب مقهى قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا الخيمة

طلق ناري
طلق ناري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح ناري "بندقية آلية"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

تأجيل محاكمة صاحب مقهى قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا الخيمة 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10547 لسنة 2013 ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2014 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع ا"، صاحب مقهى، لأنه بتاریخ 28 / 9 / 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي) وأهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لترويعهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري "بندقية آلية" - موضوع الاتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي المتواجدين وصولًا البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وزارة الداخلية حبس قتل محاكمة النيابة العامة محكمة جنايات شبرا محاكمة صاحب

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

"الأوقاف" تعلن شروط وضوابط الاعتكاف لرمضان 2024

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

جثة قبل الفطار تثير فزع المواطنين.. القصة الكاملة لمقتل عامل في حدائق المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء