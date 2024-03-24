الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يلتقي سفير موريتانيا بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، سفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه. 

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ  في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتين من تعاون على كافة المستويات.

التعاون الثنائي بين مصر وموريتانيا 

 

وشدد المستشار " عبد الرازق" على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة موريتانيا الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. 

 من جانبه، أكد السفير الموريتاني، الذي تقدم بأوراق اعتماده سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ديسمبر الماضي، على حرص بلاده لتعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

زيادة وتوطيد التعاون بين البلدين 

وأكد الجانبان على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية والزراعية، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون في المجال الثقافي والتعليمي بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. 

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ موريتانيا القاهرة مصر وموريتانيا

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