نائب بالشيوخ عن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: حطمت أسطورة "الجيش الذي لايقهر"

هنأ النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود، وشعب مصر العظيم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان.

وأضاف"البدري" في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل، مشيرا إلي أنها جسدت ملحمة وطنية حقيقية للتضحية فداء للوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرب أكتوبر أكدت قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومواجهة التحديات بمختلف أنواعها، فالعالم لايزال إلي اليوم منبهرا بما حققته القوات المسلحة وعبورها خط بارليف المنيع وقدرتها على تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر على مرآى ومسمع من العالم.



ووجه عضو مجلس الشيوخ تحية تقدير وإجلال إلي أرواح الشهداء وأسرهم وأبنائهم، على ما قدموه من ثمن غالي للحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا أن شعب مصر لن ينسى أبداء دماء أبنائه الذكية التي راحت في سبيل التضحية وحب الوطن.