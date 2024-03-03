مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على نائب سيناء

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلو المقعد البرلماني لنائب سيناء علي عطوة؛ بسبب الوفاة.

وطالب "عبدالرازق" - فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة ترحمـًا على روح الفقيد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: يعز علينا جميعًا أن ننعى زميلًا فاضلًا، هادئًا، متواضعًا، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل على عطوة مضعان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركًا خلفه سيرة عطرة.



وتابع: وذكرى طيبة، وميراثًا طويلًا من الدفاع عن قضايا وطنه، فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالًا فريدًا للبرلمانى المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانيًا فى أداء دوره التشريعى والرقابى.

واختتم: ونحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.