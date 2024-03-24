الإمام الطيب يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بمشيخة الأزهر

يستقبل فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة الأقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تكثيف الضغط الدولي من أجل التوصل لحل فوري لوقف العدوان وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما من المتوقع أن يتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للإسلام وبخاصة في الغرب.