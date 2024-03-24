الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الإمام الطيب يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة بمشيخة الأزهر

صورة شيخ الأزهر والأمين
صورة شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة من لقاء سابق

يستقبل فضيلة الإمام الأكبرالدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

txt

الأزهر عن هجوم موسكو: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية

ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة الأقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تكثيف الضغط الدولي من أجل التوصل لحل فوري لوقف العدوان وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما من المتوقع أن يتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للإسلام وبخاصة في الغرب.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإسلاموفوبيا الجهود الدولية لمكافحة الإسلاموفوبيا

مواد متعلقة

دار الإفتاء توضح كفارة إفطار يوم في رمضان بعذر

انعقاد ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة

الأزهر عن هجوم موسكو: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية

الشيخ أحمد عصام فرحات خطيبًا للجمعة المقبلة عن "فضائل العشر الأواخر"

بمشاركة مستشار شيخ الأزهر.. الوافدون يحضرون لحظة إطلاق مدفع الإفطار

الجامع الأزهر: تقوى الأصول تحفظ الفروع والرجال الصالحين يُحْفَظون فى ذريتهم الضعاف بالتقوى

المفتيى: الجماعات المتطرفة لم تميِّز بين تصرُّف النبى الكريم كولىّ للأمر وبين تصرفاته الأخرى

الجامع الأزهر: الاختلاف سُنة كونية وضرورة حياتية فيها القوة والتنوع للمجتمع

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعي الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضي

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس