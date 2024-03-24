دار الإفتاء توضح كفارة إفطار يوم في رمضان بعذر

هناك عدة أعذار شرع الله عز وجل لها الفطر خلال شهر رمضان الكريم ومنها، المرض والسفر.

الأعذار المبيحة للفطر

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في الصوم الوجوب، ويمكن إجمال الأعذار المبيحة للفطر عدم القدرة على الصيام لمرض مزمن لا يستطيعه معه الإنسان الصوم، أو لكبر السن وحدوث الضرر، وفي هذه الحالة يكون الإنسان مطالب بإخراج فدية، السفر أيضا مما يباح به الفطر لكن يشترط فيه أن يكون سفرًا مباحًا طويلًا لمسافة تقدر بأكثر من 85 كيلو متر، ولا يكون مقيما، وأيضا الأعذار المبيحة للفطر أيضا الحمل والرضاع وحال زوال العذر يُقضى ما مضى من صيام.

قيمة الفدية عن كل يوم افطار بعذر

وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 30 جنيهً- لهذا العام.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ادعية شهر رمضان 2024

وعن حكم تخصيص دعاء معين لأيام شهر رمضان 2024 ، قالت الإفتاء، كتابة بعض الناس على مجموعات التواصل الاجتماعي أدعية لشهر رمضان، وذلك على هيئة دعاء لكلِّ يوم؛ وذلك لتذكير المشاركين بهذه العبادة- أمر جائز شرعًا في كل الأوقات والأحوال.

وأوضحت الإفتاء أن مِن أحب العبادات والطاعات إلى الله تعالى: الدعاء، فقد أمر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يخلصوا له الدعاء، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].

وبينت الإفتاء لا شك أنَّ الدعاء ذكر لله، والذكر مشروع في كلِّ زمان ومكان، وعلى أيِّ هيئة كانت، وفي كلِّ الأحوال، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

يقول الإمام النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (1/ 392، ط. دار الكلم الطيب): [﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ فرغتم منها، ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾، أي: دوموا على ذكر الله في جميع الأحوال] اهـ.

