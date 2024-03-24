الشيخ أحمد عصام فرحات خطيبًا للجمعة المقبلة عن "فضائل العشر الأواخر"

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بأداء خطبة الجمعة القادمة 19 رمضان 1445هـ الموافق 29/ 3/ 2024م بعنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان.. والتماس ليلة القدر فيها".

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل رسالة المسجد الدعوية والإدارية، التي تهدف إلى جعل المسجد مركز إشعاع في البيئة المحيطة به، بحيث يجد فيه المواطن- إلى جانب القيم الدينية الأصيلة- الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وجذبهم إلى ساحته- اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، 91 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده خلال هذا العام 2024 م «282 مجلسًا».

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، يسرنا أن ننشر أسماء المساجد التي ستقام بها صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف البحيرة، وعددها 365.