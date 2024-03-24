الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الشيخ أحمد عصام فرحات خطيبًا للجمعة المقبلة عن "فضائل العشر الأواخر"

الشيخ أحمد عصام
الشيخ أحمد عصام

كلّف  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بأداء خطبة الجمعة القادمة 19 رمضان 1445هـ الموافق 29/ 3/ 2024م بعنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان.. والتماس ليلة القدر فيها".

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«الأوقاف» تعلن شروط الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان بالمساجد

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل رسالة المسجد الدعوية والإدارية، التي تهدف إلى جعل المسجد مركز إشعاع في البيئة المحيطة به، بحيث يجد فيه المواطن- إلى جانب القيم الدينية الأصيلة- الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وجذبهم إلى ساحته- اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، 91 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده خلال هذا العام 2024 م «282 مجلسًا».

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، يسرنا أن ننشر أسماء المساجد التي ستقام بها صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف البحيرة، وعددها 365.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام مسجد السيدة زينب مسجد السيدة زينب لشيخ أحمد عصام الدين فرحات

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