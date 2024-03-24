الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

نجوم المركز القومي للمسرح يتألقون في الليلة السادسة لـ"هل هلالك"

الفعالية
الفعالية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

اليوم.. الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ"هل هلالك"

وقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، حيث تغنى الفنان أحمد محسن بأغنية "رمضان جانا، هلت ليالي، بوابة الحلواني"، وقدم الفنان زياد هاني رأفت من ذوي الهمم أغنية "لأجل النبى"، يليه شدت الفنانة هند عمر بأغنية "القلب يعشق، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي"، وتغنت الفنانة أنغام مصطفى بأغنية "برضاك، الرضا والنور، تم البدر بدري ".

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إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الثانية لــ"هل هلالك"

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وتستمر عرضها طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يستمر يوميا طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
الليلة السادسة من برنامج هل هلالك برنامج هل هلالك هل هلالك قطاع شئون الإنتاج الثقافى ساحة مركز الهناجر للفنون الهناجر

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