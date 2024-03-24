الأحد 24 مارس 2024
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مصر

أحمد خليفة: صناعة التأمين أصبحت من الصناعات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى

أحمد خليفة
أحمد خليفة

قال أحمد خليفة، عضو الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين من القطاعات الحيوية في اقتصاد أي دولة، حيث تلعب دورًا هامًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الحماية للأفراد والشركات، وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر تزايدًا في جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين، ما يشير إلى نجاح السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البنية التحتية المتطورة والقوانين التنظيمية الشفافة تعتبر من أهم العوامل التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين في مصر، حيث تم تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما جعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية.

وأوضح أن مصر قامت بتعزيز التعاون الدولي مع الشركات العالمية في مجال التأمين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية. هذا التعاون ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن مصر قامت بجهود كبيرة في الترويج لفوائد الاستثمار في صناعة التأمين، سواء من خلال المشاركة في المعارض الحملات الإعلانية، أو الدورات التدريبية. هذا المجهود ساهم في زيادة الوعي حول فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار «خليفة» إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التنويع والابتكار في صناعة التأمين، من خلال تقديم منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، هذا التنويع يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.

وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة التأمين، من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية عالية الجودة. وهذا يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه من خلال الاهتمام بالعوامل المذكورة أعلاه، نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة في هذا القطاع. وتبقى المتابعة الدقيقة وتحسين البيئة الاستثمارية مهمة للاستمرار في هذا النجاح وتحقيق مزيد من التطور والازدهار في صناعة التأمين.

وبيّن أنه من المهم أن نلاحظ أن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية لمصر، حيث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المالية والتأمينية المقدمة للمواطنين والشركات.

وأوضح أن الاستثمار في صناعة التأمين يعتبر استثمارًا ذكيًا ومستدامًا يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أنه تعتبر التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية أساسية في تحسين صناعة التأمين، ويجب على مصر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المخاطر والمطالبات.

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