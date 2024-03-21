"مستثمرى أسوان": جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الدعم والحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ما سيسهم في تعزيز اقتصاد مصر ورفع مستوى الرفاهية للمواطنين.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري أسوان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن تعزيز التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم المشاريع البيئية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا فى تحسين البنية التحتية فى مصر

وأكد "مصطفى" أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا هامًا في تحسين البنية التحتية في مصر، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وجعل البلاد مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تسهم في تحفيز الابتكار والريادة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير الفرص للشباب لتطوير مهاراتهم وإبداعهم.

وأكد أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عاملًا حاسمًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، ويجب على الحكومة العمل بجدية على توفير البيئة الملائمة والحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية لضمان جذب الاستثمارات الكبيرة التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الرفاهية للمواطنين.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية في مصر، حيث يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري ويعزز الصورة الإيجابية للبلاد على الساحة الدولية.

التعاون مع الشركات الأجنبية يمكّن مصر من تحسين مستوى التكنولوجيا والابتكار فى مختلف القطاعات

وأشار إلى أنه من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية يمكن لمصر تحسين مستوى التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في السوق العالمية.

وأوضح أنه يمكن للشركات الأجنبية تقديم التدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرص العمل والتقدم المهني.