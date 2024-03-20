الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ يطالب بخطة للتعريف بفرص الاستثمار السياحى ودفع الشراكات المصرية الأوروبية

المهندس هاني العسال
المهندس هاني العسال

طالب المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة لتعظيم استفادة صناعة السياحة والحركة الوافدة لمصر من توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أنه لا بد من البدء الفوري في برنامج ترويج واسع للتعريف بتطورات المقصد السياحي المصري على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أنها من أكبر الأسواق المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر والتي يستلزم معها وضع سياسات ودراسات دقيقة لاحتياجات السائح الأوروبي لمضاعفة أعداد السائحين الوافدين من 28 دولة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين في المواقع السياحية، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية والتواجد الإلكتروني للتسويق للمعالم السياحية المصرية.

وأكد "العسال"، أهمية ما تم الإعلان عنه خلال القمة المصرية الأوروبية من عقد مؤتمر للاستثمار  بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة وجود صناعة السياحة على طاولة تلك الفرص الاستثمارية بما يلبي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار السياحي خاصة أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع حوافز للقطاع الخاص بهدف ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام  2028.

 

txt

النائب هانى العسال: الدور المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية مشهود له من العالم أجمع

txt

هانى العسال: لقاء رئيس الوزراء بأعضاء الحوار الوطنى رسالة ثقة وتقدير

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أهمية لسرعة خروج تلك الحوافز إلى النور قبل مؤتمر الاستثمار المنتظر لتكون هناك فرصة لاستعراضها على الشركاء الأوروبيين والاستفادة من خبراتهم في المجال السياحي لتعظيم العائد منه، مؤكدًا أهمية وجود خطة ترويجية لاستعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، علاوة على غيرها من المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة، والتي يتم حاليًا التركيز عليها بصورة أساسية وأبرزها منتج السياحة الثقافية والصحية بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.

واعتبر "العسال"، أن القمة الأوروبية المصرية تأتي نتاجًا لتعزيز العلاقات الثنائية بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من القيادة السياسية، كما أنها تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة، يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، منوهًا بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، كما أنه شريك رئيسي في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، ومن ثم فالبعد الاقتصادي على المستوى الثنائي سوف يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

المهندس هانى العسال مجلس الشيوخ اتفاقية شراكة استراتيجية والاتحاد الأوروبي المقصد السياحي السائح الأوروبي السائحين

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة