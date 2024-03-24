مركز حقوقى: 120 إيرانيا فقدوا أبصارهم فى احتجاجات 2022

كشف مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا "يبركلي"، أن تحقيقاته تؤكد للمرة الأولى أن ما يقرب من "120 شخصًا" فقدوا أبصارهم، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وبدأت احتجاجات إيرانية في منتصف شهر سبتمبر من عام 2022، إثر وفاة أميني (22 عامًا)، وذلك بعد 3 أيام من اعتقالها بتهمة "عدم ارتداء الحجاب الكامل".

وأشار التقرير إلى أن "العديد من الضحايا كانوا من الطلاب وكان عمر معظمهم 30 عامًا أو أقل، ولقد عانوا من العمى الجزئي أو الكامل خلال الاحتجاجات".

وقال إدوارد ليمبينين، الكاتب والمتخصص في العلاقات الإعلامية في مكتب الاتصالات بالجامعة: "تم استهداف هؤلاء المتظاهرين في الغالب بالبنادق وبنادق كرات الطلاء والغاز المسيل للدموع".

وعلى الرغم من أن المركز لم يتوصل في بحثه إلى نتيجة مفادها بأن قوات الأمن الإيرانية كانت لديها نية لتعمي المتظاهرين، إلا أن بعض الضحايا قالوا إنهم أصيبوا بالرصاص في الوجه من مسافة قريبة، وفقًا لتقييم تم تقديمه في حديث جانبي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت أليكسا كونيج، أحد مديري هيئة التدريس في مركز بيركلي لحقوق الإنسان، إن البيانات التي قدمتها بيركلي وشركاؤها يمكن أن تكون في النهاية بمثابة دليل على "محاكمة هذا الأمر ومحاسبة القادة الإيرانيين وعملائهم" في المحاكم الدولية والمؤسسات القانونية.

وقدمت كونيغ النتائج، التي توصلت إليها جامعة بيركلي عبر دائرة الفيديو إلى سارة حسين، المحامية البنغالية التي ترأس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران.