الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مركز حقوقى: 120 إيرانيا فقدوا أبصارهم فى احتجاجات 2022

إيرانيين فقدوا أبصارهم
إيرانيين فقدوا أبصارهم فى احتجاجات 2022

كشف مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا "يبركلي"، أن تحقيقاته تؤكد للمرة الأولى أن ما يقرب من "120 شخصًا" فقدوا أبصارهم، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وبدأت احتجاجات إيرانية في منتصف شهر سبتمبر من عام 2022، إثر وفاة أميني (22 عامًا)، وذلك بعد 3 أيام من اعتقالها بتهمة "عدم ارتداء الحجاب الكامل".

وأشار التقرير إلى أن "العديد من الضحايا كانوا من الطلاب وكان عمر معظمهم 30 عامًا أو أقل، ولقد عانوا من العمى الجزئي أو الكامل خلال الاحتجاجات".

وقال إدوارد ليمبينين، الكاتب والمتخصص في العلاقات الإعلامية في مكتب الاتصالات بالجامعة: "تم استهداف هؤلاء المتظاهرين في الغالب بالبنادق وبنادق كرات الطلاء والغاز المسيل للدموع".

وعلى الرغم من أن المركز لم يتوصل في بحثه إلى نتيجة مفادها بأن قوات الأمن الإيرانية كانت لديها نية لتعمي المتظاهرين، إلا أن بعض الضحايا قالوا إنهم أصيبوا بالرصاص في الوجه من مسافة قريبة، وفقًا لتقييم تم تقديمه في حديث جانبي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت أليكسا كونيج، أحد مديري هيئة التدريس في مركز بيركلي لحقوق الإنسان، إن البيانات التي قدمتها بيركلي وشركاؤها يمكن أن تكون في النهاية بمثابة دليل على "محاكمة هذا الأمر ومحاسبة القادة الإيرانيين وعملائهم" في المحاكم الدولية والمؤسسات القانونية.

وقدمت كونيغ النتائج، التي توصلت إليها جامعة بيركلي عبر دائرة الفيديو إلى سارة حسين، المحامية البنغالية التي ترأس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران.

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف محيط دمشق بعد إطلاق قذائف على الجولان

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟