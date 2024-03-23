ملك الأردن يعزي الرئيس الروسي فى ضحايا الهجوم الإرهابي بموسكو

دان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي بوتين، الهجوم الإرهابي الجبان، معربا عن تضامن الأردن مع روسيا في مواجهة خطر الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني، أعرب عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس، معتبرا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية ‎أيمن الصفدي، أجرى اتصالًا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو، معربا عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الوزير الصفدي، أعلن موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشددًا على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.