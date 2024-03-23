حركة حماس: موقف إسرائيل كان سلبيا جدا ويهدف لعرقلة الاتفاق

أعلن مصدر قيادي بحركة حماس مساء اليوم السبت، أن موقف إسرائيل الذي نقله الوسطاء المصريون والقطريون كان سلبيا جدا ويهدف لعرقلة الاتفاق.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن المواقف متباعدة جدًا في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن إسرائيل تتعمد تعطيل المفاوضات ونسفها.

ووفقا لما نقلته الوكالة، عن القيادي في حماس، إن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة على أنه ضعف.

ولفت القيادي في حماس إلي أن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.

يجدر الإشارة إلي أن الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه رئيس الموساد يعود الليلة من العاصمة القطرية الدوحة، معلنا انتظاره رد حركة حماس.

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

وسبق، وأفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الفجوات لا تزال كبيرة في المفاوضات غير المباشرة التي تجري عن طريق الوسطاء مع حركة حماس في الدوحة، خصوصا في ما يتعلق بمعادل تبادل الأسرى والمحتجزين، في إشارة إلى عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل كل إسرائيلي سيتم إطلاق سراحه من غزة.

وطرحت الولايات المتحدة تسوية، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين عدد الأسرى الذي تطالب به حركة حماس والعدد الذي تعرضه إسرائيل خلال محادثات الدوحة.

وأشارت التقارير العبرية إلى مداولات أمنية تعقد في تل أبيب لاحقا لاتخاذ قرار بشأن إبقاء الوفد المفاوض في قطر أو استدعاءه.

ومن أبرز بنود الرد الإسرائيلي، رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.

كما اشترطت إسرائيل الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، كما قدم الرد الإسرائيلي نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.

وأشارت التقارير العبرية إلي أن الرد الإسرائيلي عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.