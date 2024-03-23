جوميز يحدد بديل عبدالله السعيد أمام مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك على اللاعب البديل الذي سيحل محل عبدالله السعيد لاعب الفريق في مباراة مودرن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر نهاية الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وتأكد غياب السعيد عن تلك المباراة بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن جوميز يسعى لتجهيز أحمد حمدي ليحل محل السعيد في تلك المباراة وتحقيق أفضل استفادة فنية منه.

وأثنى جوميز على مستوى حمدي في مباراة الجونة الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري ويسعى لتطوير مستواه وتحقيق أفضل استفادة فنية منه في الفترة المقبلة.

وتعثر قيد السعيد في القائمة الإفريقية للزمالك بسبب مشاركته من قبل مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا وهو الأمر الذي تسبب في صعوبة قيده في القائمة الإفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل في ستاد القاهرة

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخصيص فقرة تدريبات فنية وخططية خلال مران أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.