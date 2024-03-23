السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فريق من نيابة شمال الجيزة يعاين حريق باخرة نيلية فى الدقى

حريق باخرة نيلية
حريق باخرة نيلية بالدقي

عاين فريق من نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، موقع حريق باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بعد انتهاء رجال الحماية المدنية من عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

كشفت المعاينة الأولية، وأقوال شهود العيان، عن أن بداية النيران كانت بديسكو بالطابق الثاني من الباخرة، حيث كان العمال يقومون بإجراء عمليات تجديد بديكورات قبل إعادة افتتاح المكان قبل حلول عيد الفطر المبارك، فتتطاير شرز من صاروخ كهربائي ومنه اشتعلت النيران في سجاد وامتد لمحتويات الطابق من أثاث وأخشاب، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة مع سرعة انتشار الحريق.

وأفادت  التحقيقات، أن قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء منعت امتداد النيران إلى البواخر والمراكب الملاصقة، إذ سرعان ما سيطرت على الحريق.

وطبقا للتحريات الأولية، التي وردت إلى النيابة، فإن الباخرة لم تُكمل التراخيص اللازمة بشأن العمل، كما لا تتبع إجراءات الأمن الصناعي بالمكان.

نيابة شمال الجيزة النيل السياحي الحماية المدنية المعاينة الأولية النيران

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