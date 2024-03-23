السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل مخزن فى الطالبية

حريق داخل مخزن
حريق داخل مخزن

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت محاصرته دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الطالبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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