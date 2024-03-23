مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز بعض لجان الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين، فوز النقيب الحالي عبدالحليم علام، بدورة جديدة، فيما حل ثانيًا النقيب الأسبق سامح عاشور، وثالثًا نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة.

ونجح علام بشكل فارق في محافظتي البحيرة والإسكندرية وسوهاج وأسوان بفارق كبير، فيما تعدى عاشور في محافظة القاهرة.

جاءت هذه المؤشرات كالتالي:

سمالوط

علام ٣٢١

سامح ٢٠٩

قفط

١٢٢ عبدالحليم علام

١٦ سامح عاشور

الدخيلة

١٠٤ عبدالحليم علام.

٦٧ سامح عاشور

مركز سوهاج

١٥٧ علام

٨٠ عاشور

أبوحمص

علام ٣١٣

عاشور ٥٦

العطارين

٢٠٩ علام

٤١ عاشور

جهينة

١٩٤ علام

١٦ عاشور

لجنة رقم 6

أبوتشت قنا

عبدالحليم 120

سامح 27

نبيل 19

طهطا

221 علام

90 عاشور

شمال البحيرة

١٨٩٦ علام

٦٩٩ عاشور

أسوان

علام ٤٢٨

نبيل ٢٩٦

سامح ٢٤٥



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن غلق باب التصويت أمام الناخبين، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بعد الغلق.



وكشف المستشار محمد عبدالمعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من ٣ آلاف محامٍ على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أنه لا توجد أي مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها بشكل سلس.

وأشار إلى أن فرز أوراق الاقتراع تم بعد انتهاء التصويت في حضور المناديب عن المرشحين، لكن لن يتم تسليمهم محاضر رسمية من الفرز، بل سوف ترسلها اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة في كل محافظة، ثم إلى اللجنة المركزية في النقابة العامة.

وأكمل: حين الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والبت في أي شكاوى قد تصل سوف يتم إعلان تحديد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الرسمية.



وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب التصويت بالانتخابات اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

واقتصرت المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحًا، هم النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبدالسلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة، من المنافسة رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.



وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

