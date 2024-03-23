غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات قطاع الأعلاف

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعًا للجهات المعنية ذات الصلة بقطاع الأعلاف لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعلاف والوضع الراهن لهذه الصناعة.

ورأس الاجتماع الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الصناعية وعدد من مصانع الأعلاف ومربي الدواجن أعضاء الغرفة.

وتناول الخبراء خلال الاجتماع دراسة سبل الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، على رأسها التوسع في زراعة المحاصيل العلفية وبحث استخدام نباتات الأعلاف غير التقليدية إلى جانب بدائل الأعلاف من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي.

كما تم استعراض الدور الرقابي لوزارتي الزراعة والصناعة تجاه الخامات ومستلزمات صناعة الأعلاف المستوردة.

وأكد الشافعي، ضرورة وضع سعر عادل للفلاح للتوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل العلفية وأهمها الذرة والصويا مع تشديد الرقابة علي الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يمكن النهوض بصناعة الدواجن والأعلاف في مصر دون الحبوب، خاصة الذرة، حيث تمثل 70% من صناعة العلف.

واوضح عضو مجلس الإدارة، أنه توجد بدائل للذرة والصويا باستخدام قش الأرز كذلك الأعلاف غير التقليدية، وهي توفر جزء من الحبوب، كما أن البدائل مرتفعة السعر وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الذرة والصويا في هذه الصناعة.

وقال، إن تحرير سعر الصرف من القرارات المهمة للدولة لدعم صناعة الأعلاف التي نشكر الحكومة عليها، حيث ستعمل على وفرة الأعلاف من خلال الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولكن لا يمنع من تشديد الرقابة على الأسعار.

وأكد أهمية توجه الدولة لتشجيع زراعة الأعلاف، خاصة الذرة في الدول الإفريقية التي تربطنا بها علاقة طيبة والتي تتوافر بها مساحات واسعة ومياه للزراعة مثل السنغال وأوغندا وكل الدول الإفريقية عدا السودان.

وأشار الدكتور رضا عبدالجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة، إلى أهمية عمل دراسة لبحث فرص استخدام مخلفات التصنيع الغذائي وبقايا بعض المحاصيل في صناعة الأعلاف وتحديد أصناف الأعلاف غير التقليدية التي يمكن زراعتها في مصر ونشر الوعي بها.