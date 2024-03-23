الحركة الوطنية: "المتحدة" تلعب دورًا كبيرًا فى نشر الوعى عبر المحتوى الدرامى

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي من خلال تقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية والدينية التي تبث على مدار اليوم، موضحًا أن الشركة المتحدة منذ انطلاقها تصدرت المشهد وحققت خلال فترة قصيرة نجاحات غير مسبوقة في مجال الإنتاج الإعلامي والدرامي والثقافي، حيث أسهمت في تقديم أعمال هادفة، تتميز بالتنوع بين التاريخي والمعاصر.

وأضاف "مجدي"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم محتوى درامي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، ونجحت في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، والتي أعادت لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية، موضحًا أن المتحدة حريصة علي تقديم دراما وطنية هادفة، تسهم فى تشكيل وعى قطاع كبير من المشاهدين من مختلف الأعمار.

“المتحدة” تحرص على تقديم وجبة درامية تمس نبض الشارع المصري

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص على تقديم وجبة درامية تمس نبض الشارع المصري وتشمل كل الأشكال الدرامية وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة، لافتًا إلى أن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة خلال شهر رمضان لم تغفل عن مخاطبة الأطفال ببرامج ومسلسلات تثري العقول وتخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأشار "مجدي"، إلى أن محتوى الشركة المتحدة نجح في إحداث تأثير على عقول النشء بالتعريف بتضحيات أبناء الشعب المصري وتغذية شعور الانتماء، خاصة أن الدراما هي إحدى أدوات القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي يمكن أن تسهم في رسم صورة مميزة لها في الداخل والخارج، بجانب توثيق التاريخ الوطني المشرف وأبطال رجال الجيش والشرطة البواسل، وتشكيل وعى الأشخاص، بالإضافة إلى مواجهة الإعلام المعادي الذي يستخدم سلاح الشائعات، بهدف تشويه وتعكير وإفساد أي إنجاز تقوم به الدولة المصرية.