الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الحركة الوطنية ينظم فعالية "رمضان يجمعنا" بالجيزة

جانب من الفعاليه
جانب من الفعاليه

نظم د.محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، فعالية "رمضان يجمعنا"، والتي أقيمت بمنطقة إمبابة بمشاركة شباب الحزب بالمحافظة، واستمرت الفعالية نحو 5 ساعات متواصلة، حيث بدأت بتوزيع عدد كبير من "كرتونة رمضان" على المواطنين مجانًا، في ظل أجواء غاية في التنظيم والاستقرار بالتعاون مع رؤساء الأحياء وأقسام الشرطة التابعة لمنطقة إمبابة.

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“رمضان يجمعنا” رسم الابتسامة على وجوه المواطنين 

وأعرب مجدي، عن سعادته بنجاح فعالية "رمضان يجمعنا"، موضحًا أن رسم الابتسامة على وجوه المواطنين هو الهدف الأساسي من إقامة تلك الفعالية، موجهًا بالشكر لكل من ساهم بمجهودته في التنسيق والتنفيذ حتى تقام الفعالية بهذه الشكل الحضاري الجميل، مهنئا أهالي إمبابة وجميع أحياء ومناطق محافظة الجيزة بحلول شهر رمضان المعظم.

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وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، أن الدور المجتمعي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالجيزة مستمر في العطاء، خاصة أن طاقة الشباب هي المحرك الأساسي لكل ما تنجزه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية.

إمبابة الدكتور محمد مجدي حزب الحركة الوطنية محافظة الجيزة رمضان يجمعنا

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