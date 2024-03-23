بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجامعة السويس تعزيزًا لأهداف الشمول المالى

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع جامعة السويس بهدف تقديم التثقيف المالي والخدمات غير المالية لطلاب الجامعة، والذي يأتي في إطار استمرار بنك القاهرة في بذل الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف الشمول المالي.

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجامعة السويس

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وحمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، والدكتورة رانيا شمعة، عميدة كلية التجارة بالجامعة، وبحضور مسئولي الشمول المالي وقطاع الخدمات غير المالية في بنك القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من الخدمات، منها عقد ندوات تثقيفية للطلاب وتفعيل الخدمات المصرفية خلال فعاليات الشمول المالي، كما يهدف أيضًا إلى تقديم الخدمات غير المالية لطلاب الجامعة من خلال مبادرة "رواد النيل".

تدريب موظفي الجامعة في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع

كما يتضمن البروتوكول تدريب موظفي الجامعة في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، ودعم حاضنات الجامعة بالخدمات المالية وغير المالية، ودعم منسوبي الجامعة في تأسيس مشروعاتهم الجديدة والمستقبلية بوسائل غير مالية.

وتشمل الخدمات المقدمة أيضًا تسهيل الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل ونماذج الأعمال لمنسوبي الجامعة، وتسهيل تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، وتسهيل الحصول على خدمات التمويل.

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور أشرف حنيجل أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب المستجدات التعليمية وتخدم المجتمع.

وأشار محمد ثروت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم أهداف الشمول المالي، حيث يعمل البنك على استهداف فئات الشباب من خلال توفير حلول مصرفية متنوعة لتحقيق أهدافهم المالية وتقديم أحدث الحلول الرقمية في مصر.