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موعد إجازة عيد الفطر 2024 .. وعدد أيام إجازات شهر أبريل

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر 2024

موعد اجازة عيد الفطر 2024 .. وعدد أيام الإجازة من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب عالية من المشاهدة حاليا حيث يحصل الموظفون العاملون بالدولة سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام بحوالي 11 يوم إجازة رسمية وعطلات أسبوعية في شهر أبريل.

يتميز شهر أبريل المقبل  بتنوع الإجازات به، حيث بلغت عدد أيام الأجازة في هذا الشهر 11 يوم، والتي تنوعت بين مناسبات دينية واجتماعية ووطنية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وهى أيام الجمعة والسبت.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024.. موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445

موعد اجازة عيد الفطر 2024

موعد إجازة عيد الفطر 2024 محور بحث عبر جوجل حيث يولد هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الاثنين  الموافق 29 رمضان 1445 هـ، والذي يوافق  10 أبريل 2024، وهو يوم الرؤية ليكون يوم الاثنين  إجازة وقفة عيد الفطرويكون يوم الثلاثاء  11 أبريل هو إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، والاربعاء الموافق 12 أبريل هو إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بينما يكون الخميس  13أبريل هو إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق أكد معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أومرصد حلوان لاستطلاع هلال شهر رمضان؛ موعد إجازة عيد الفطر المبارك ستكون فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وصلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحًا بمدينة القاهرة، وتكون الإجازة بداية من 10 إبريل حتى 13 إبريل في القطاع الخاص أو العام.

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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

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عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024.. موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445

إجازات شهر أبريل 2024

من إجازات شهر أبريل 2024 المتوقعة هي العطلات الأسبوعية، والتي توافق ما يلي:

  • الجمعة الموافق يوم 5 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 6 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الاربعاء  الموافق يوم 10 أبريل 2024 إجازة عيد الفطر.
  • الخميس الموافق يوم 11 أبريل 2024 إجازة ثاني أيام عيد الفطر.
  • الجمعة الموافق يوم 12 أبريل 2024 اجازة ثالث أيام عيد الفطر.
  • السبت الموافق يوم 13 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الجمعة الموافق يوم 19 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 20 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الجمعة الموافق يوم 28 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الخميس الموافق يوم 25 ابريل 2024 عيد تحرير سيناء.
  • الجمعة الموافق يوم 26 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 27 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.

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