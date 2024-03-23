افتتاح معرض "السكندرى" للفنان التشكيلى محمد جوهر بالإسكندرية.. اليوم

“السكندري” عنوان المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي محمد جوهر، والذي تنطلق فعالياته في الثامنة من مساء اليوم السبت، باستديو جناكليس للفنون بالإسكندرية.

معرض السكندري تحليل للسلوكيات الجماعية للمجتمع في المدينة

وعن معرضه “السكندري” قال الفنان محمد جوهر: “في هذا العمل الفني والبحث الحضري، استخدم اللغة البصرية الفنية لدراسة ديناميكيات المجتمع السكندري المعاصر وتأثيرها على التحول الحضري والبيئة العمرانية للمدينة، فهو ملاحظة وتحليل للسلوكيات الجماعية للمجتمع في المدينة، بهدف الوصول لفهم ونقد ايجابي بناء للقيم والثقافات المتغيرة في المجتمع”.

وتابع: “من خلال هذا البحث، أحاول التواصل وتبادل المعرفة بين المجموعات المتنوعة من الأفراد الذين يشكلون النسيج العمراني للإسكندرية والذين هم يعيشون ويستهلكون المدينة المعاصرة”.

وأضاف “جوهر” في كلمته الافتتاحية لمعرضه “السكندري”: “أن العديد من سكان المدينة الذين قمت بالتحاور معهم، يرون المستقبل في الماضي. وبكلمات منقولة، ”الإسكندرية مدينة يهيمن تاريخها الكلاسيكي على تاريخها المعاصر“، فبالكاد يجد الباحث أي روابط المدينة الموصوفة في النصوص والمدينة المعاصرة”.

واستكمل: “تواجه الإسكندرية تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة وعميقة التأثير، ناهيك عن التحديات المناخية والبيئية التي بدأنا نستشعرها. في معظم الأحيان، تتزامن هذه التغييرات مع غياب رؤى استراتيجية واقعية وتخطيط حضري مناسب مبني على عملية المشاركة العامة التي توفر وتخدم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، مما ينتج عنه نسيج عمراني لا يتمتع بهوية واضحة المعالم، والذي يؤثر بدوره على جودة الحياة، ويخلق فجوات اجتماعية تسهم في تقليل فرص المساواة بين جميع مستويات المجتمع السكندري”.

والفنان محمد جوهر، هو مهندس معماري وفنان وباحث استراتيجي في التراث العمراني. يرتكز عمله في المقام الأول على البحث في الأصول التاريخية للعمران والتطور المعماري للمدن في سياق المجتمع المعاصر والتاريخ الاجتماعي.

ويعمل ما بين الإسكندرية ومرسيليا كمستشار ثقافي مستقل للتعاون المتوسطي في المؤسسات الأكاديمية والثقافية. ويتنوع مجال خبرته بين إجراء البحوث الميدانية، وتصميم وتطوير وتنفيذ مشروعات تدرس التراث العمراني وعلاقته بالمجتمع. ويشمل ذلك تدريس التراث الثقافي المشترك من خلال برامج تعليمية بالجامعات.

وفي عام 2013، أسس “جوهر” "وصف الإسكندرية"، وهو مشروع لتوثيق التراث الثقافي المادي والغير مادي للإسكندرية، والذي يقدم صورة معاصرة للمدينة. كما يسعى إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الحفاظ على تراثه من خلال التوعية طويلة الأمد. قاد جوهر فريق العمل المسؤول عن إجراء البحث الميداني والأبحاث العلمية حول التراث المعماري المهدد بالانقراض في المدينة وكذلك إنتاج التوثيق المعماري الأولي للمباني التراثية، بالإضافة إلى السرد التاريخي المرتبط بها.

ودرس جوهر صاحب معرض “السكندري” استراتيجيات التراث العمراني في معهد الدراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام في عام 2022. كما حصل أيضًا على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المعمارية من الأكاديمية العربية بالإسكندرية. وحصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بمصر عام 2005.