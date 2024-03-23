السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حافظ عمران: قرارات الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية ألغت عقودا من التهميش

النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران

قال النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، إن توجيهات  الرئيس السيسي، بإنشاء متحف للمرأة المصرية، وتخصيص 10 مليارات لصندوق تنمية الأسرة، يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز مكانة المرأة، من جهة ويؤكد على المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة المصرية، وحجم المكتسبات التي حصلت عليها خلال عهد الرئيس السيسي من جهة ثانية.

 

ولفت عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، تخصيص مبلغ بقيمة 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، ما يؤكد اهتمامه البالغ بالأسرة المصرية، ودعمها في مواجهة تحديات مختلفة، وتوجيهاته كذلك بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا حقيقيا خلال حكم الرئيس السيسي والجميع يقدرون هذه الرؤى للحاضر والمستقبل، وبما يلغي المعاناة والتهميش عنها طوال عهود سابقة، رغم دورها القيادي فهى تمثل نصف المجتمع.

 

وشدد نائب القليوبية: على أهمية كلمة الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، قائلا: جاءت كدليل واضح على دعم القيادة السياسية التام للمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها، وأسعدت كل نساء وفتيات مصر، فهم في قلب سياسات الدولة المصرية ولا تهميش أو تغليب للمجتمع الذكوري.

واختتم النائب حافظ عمران، أن الاهتمام بالمرأة وحقوقها سياسيا واقتصاديا وتشريعيًا، يحسب لقيادة مصر ورؤيتها التنويرية ويناسب القرن الواحد والعشرين وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الانسان في المجتمع.

النائب حافظ عمران مجلس النواب السيسي صندوق تنمية الأسرة المرأة المصريه

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