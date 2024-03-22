الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تلغى جميع الفعاليات الترفيهية والجماهيرية

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الثقافة الروسية، إلغاء جميع الفعاليات الترفيهية والجماهيرية في روسيا.

ووقع الهجوم بينما كانت حشود تتجمع لحضور حفل موسيقي لفرقة الروك الروسية بيكنيك في مركز كروكوس سيتي هول للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

ونشرت الفرقة بيانًا على إنستجرام قالت فيه: "إنهم أحياء وآمنون"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. 

 وأضافت: “لقد حدثت مأساة، لا يمكننا تقييم حجمها بعد”.

تفاصيل الحادث الإرهابي في موسكو 

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الشرطة الروسية: وحدات خاصة تمشط موقع هجوم موسكو بحثًا عن المنفذين

وذكرت وكالة أنباء ريا المملوكة للدولة في روسيا أن أطفالا كانوا من بين المصابين في حادث إطلاق النار والحريق في مركز الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول.

ونشر أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على حسابه في تيليجرام أن خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وأفادت وكالة تاس الرسمية بأن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 100 بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون مجمعًا شهيرًا للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وفتحوا النار، وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.

ويتم التحقيق في الهجوم باعتباره عملاً إرهابيًا، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

وتُظهر لقطات فيديو من موقع الهجوم، وهو مكان الحفلات الموسيقية في Crocus City Hall، المجمع الضخم، الذي يضم قاعة الموسيقى ومركز التسوق، وهو يحترق مع تصاعد الدخان في الهواء. وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن المسلحين "فتحوا النار من أسلحة آلية" و"ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران".

وقع الهجوم قبل أن تبدأ فرقة Picnic الموسيقية تقديم عروضها، وفقًا لقناة روسيا 24، وقال مدير الفرقة لوسائل الإعلام الحكومية إن فناني الأداء لم يصابوا بأذى.

وقال مكتب المدعي العام الروسي إن "أشخاصًا مجهولين يرتدون ملابس مموهة اقتحموا قاعة مدينة كروكوس وبدأوا في إطلاق النار قبل بدء الحفل الموسيقي"، وفقًا لما ذكرته تاس.

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