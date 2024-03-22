بشير التابعى: فاوضت خالد بيبو وعماد النحاس للانضمام للزمالك

أكد بشير التابعي مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مساهمته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك في عدد كبير من بطولات الفارس الأبيض، ولم ينل التقدير الأنسب له ولتاريخ مع النادي وإجباره على الاعتزال.

وقال بشير خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "ساهمت في كتابة تاريخ الزمالك وحصدت 3 بطولات دوري من أصل 13، وحصدت 16 بطولة داخل النادي وفي الآخر اتطردت وأجبروني على الاعتزال".

وأشار لاعب الزمالك الأسبق: "فاوضت الثنائي عماد النحاس وخالد بيبو، من أجل الانضمام للزمالك واللعب سويا في الفارس الأبيض، ولكن في الآخر كافأوني بالإجبار على الاعتزال، وقالوا وقتها إني عندي إصابة مزمنة ومش هقدر ألعب، وده مكنش حقيقي ومش صح أصلا".

وأضاف التابعي: "أجبروني في الزمالك على الاعتزال وكنت قادرا على اللعب حتى الآن، الزمالك لم يحترم تاريخي وما قدمته له، كنت مع الفريق في معسكر ووقتها أبلغوا الفندق بعدم السماح لي بالدخول مع الفريق، وإني غير مؤهل لاستكمال مشواري مع الزمالك وقتها".