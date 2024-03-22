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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

1 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم باستدراج طفل وقتله فى الخصوص

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات بنها، بجلسة 1 أبريل، موعد محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بالإبلاغ عن اختفاء ابنه.

البداية بتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراض – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل "طرف المُبلغ سابقًا"- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير اكتشف وجود جثة نجله. 

وباتخاذ الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع المُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه باستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

محكمة جنايات بنها محاكمة طفل منطقة الخصوص الوحدات السكنية قسم شرطة الخصوص

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