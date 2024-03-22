الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن تدين "الفيتو" الروسي الصيني ضد مشروع قرار وقف الحرب في غزة

غزة
غزة

انتقدت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأبلغت توماس جرينفيلد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن روسيا والصين لم تدينا حماس بسبب هجماتها في 7 أكتوبر. 

ضمان وقف فوري ومستدام 

 

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وأضافت أن كل أعضاء المجلس تقريبا صوتوا لصالح ضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار. يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وقالت أمام مجلس الأمن الدولي: "مرة أخرى، وضعت روسيا السياسة فوق التقدم".

وقالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد أيضًا إن المملكة المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة لأن روسيا والصين لم تتمكنا من دعم المجلس.

وقالت إن المملكة المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لتوصيل المساعدات إلى غزة "بأسرع ما يمكن عن طريق البر والبحر والجو، لكن الوقف الفوري للقتال هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة التي تشتد الحاجة إليها". وإحراز تقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

حق النقيض مشروع القرار الولايات المتحدة اقتراح المبادرة فرنسا

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