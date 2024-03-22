الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظتى أسوان ودمياط

آرشيفية
آرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهدافهم، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

 ضبط "3" قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 8٫100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو".. بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

ضبط "3" قطع سلاح ناري.. عبارة عن "بندقية آلية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات".

 تنفيذ عدد "802" حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

 ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها 7٫250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين وكذا "4" قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الأمنية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين مديريات الأمن

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