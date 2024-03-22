"الحرية المصرى": المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق فى عهد السيسى

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، قائلًا، "إن الرئيس يمثل الداعم الأول للمرأة المصرية، فخلال العقد الأخير حدثت طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية بجميع القطاعات".

أضاف مهنى، أن توجيه الرئيس السيسي بتطوير صندوق تنمية الأسرة وتعزيز دوره في القيم الأخلاقية، سيعود بالعديد من المكاسب على أرض الواقع، مما يسهم بشكل فعلي في تعزيز القيم الاخلاقية، وإيجاد مجتمع متماسك ويعرف حقوقه وواجباته تجاه الوطن وتجاه الآخرين.

وأوضح مهني، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمكتسبات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك إيمانًا من القيادة السياسية بتوجيهاتها المستمرة للحكومة والتي حققت خطوات واسعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي أسهمت بشكل كبير في أن تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي.

أكد أن تمكين المرأة جزءً لا يتجزأُ من عقيدة الدولة وصولًا لبناء الجمهورية الجديدة، فالمرأة هي شريك أساسي داخل المجتمع، وجزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.