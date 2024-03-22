"الزراعة": المناخ السلبى يؤثر على إنتاج وجودة الحاصلات الزراعية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للمناخ، إن المناخ "السلبي" يؤثر علي إنتاج وجودة الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة من الموسم الزراعي، نظرًا لسيادة "طقس" شديد التقلب زيادة عن "المعتاد"، مشيرًا إلى أنه سبق أن حذر من هذه التقلبات مع بداية شهر مارس الجاري.

وأشار "فهيم"، في بيانٍ له اليوم، إلى أن الظروف المناخية السائدة حاليًا تتميز بزيادة كبيرة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية ليصل لأكثر من 15 درجة مئوية. بداية زيادة نقطة الندى يعني زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات، وزيادة في الرطوبة الجوية، حيث يتعدى عدد ساعات "ابتلال" الورقة لأكثر من 5-6 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لأكثر من 90% لمدة تزيد على 5 ساعات/ يوم.

وأوضح "فهيم" أن هذه التقلبات المناخية تؤثر في البطيخ على هيئة تشقق ثمار البطيخ خاصة القشرة الخارجية للثمرة، لأن الماء والسكريات النباتية ينتقلان إلى الثمرة بسرعة كبيرة لإنتاج القشرة الكافية لعقد المواد، تسبب السوائل الزائدة انفجار القشرة، والنباتات الضعيفة "بسبب لفحة الساق الصمغية أو زيادة الملوحة أو غيرها"، معرضة أكثر لظاهرة تشقق ثمار البطيخ لأنها لا تملك منطقة جذور واسعة بما يكفي لتجميع وامتصاص الماء.

وأضاف فهيم أنه تحدث معظم حالات تشقق ثمار البطيخ في الفترة من منتصف مارس إلى نهاية أبريل، حيث تبدأ قشر الثمرة في التصدع وقد يبدأ فى مراحل مبكرة عقب العقد وبداية زيادة حجم الثمرة، على الرغم من أن معظم التشقق يحدث في نهاية الموسم، إلا أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر مارس مثل الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يرجع أسباب تشقق ثمار البطيخ لكثير من العوامل في المقام الأول هو خلل ناتج عن العناية بالنباتات من بداية الموسم، وكذلك تقلبات درجة الحرارة والرطوبة.

وتابع تتعدد أسباب حدوثه، منها أن الفجوات التى تتسع مع زيادة حجم الثمرة فتحدث شقًا جانبيًا سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمار، ومنها الإصابة الحشرية (التربس) أو الفطرية فى الثمار ما بعد العقد تضعف أحد جوانب الثمرة وعند الامتلاء يزداد الشق ويتسع، ومنها تأثير أشعة الشمس على أحد جوانب الثمرة فتفقد مرونتها، لا تستطيع أن تتمدد بما يتناسب مع امتلاء الثمرة، يفيد في الإقلال من هذه الظاهرة الاهتمام بالرى وعدم التعطيش، الاهتمام بالتسميد بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والبورون.

ويساعد فى ظهور تشقق ثمار البطيخ زيادة معدل النموات الخضرية التى تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق وعلى حساب الثمار، وأن السبب الأقوى للتشقق هو زيادة فرق حرارة الليل والنهار وبين الأيام وكذلك تعطيش النباتات ثم ريها بشكل غزير (وخاصة في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية) والتي تحدث إرباكًا في نظام ري البطيخ، فيحدث تضخم مفاجئ للخلايا وبالتالي انفجارها أو تمزقها وكذلك الإصابة ببعض الحشرات.