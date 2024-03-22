الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

سميحة تهين عرب وتسكب المياه فى وجهه.. أهم احداث الحلقة 11 من "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

في مشهد صعب بأحداث الحلقة 11 من مسلسل “حق عرب”، ظهرت سميحة الابنة الكبرى للمعلم عبد ربه وهي تطلب من والدتها “صباح” أن تجعل جمال زوجها يباشر شغل والدها بدلا من عرب وأن تنزل هي العمل بدلا منها.

فغضبت صباح من حديثها وردت عليها قائلة: “إنتي اتجننتي أنا صباح الجياش فكراني كبرت وخرفت”. 

وفي أثناء الحوار بينهما دخل عرب عليهما ليسأل على المعلم عبد ربه، لكن سميحة تعمدت إهانته قائلة: روح يا واد شيل ليا الشنط دي، هو إنت مش الصبي بتاع أبويا". 

ولن تكتفي بذلك بل قامت بسكب الماء في وجهه، فقامت والدتها بالتعدي عليها بالضرب وطردها، وحاولت صباح الاعتذار من عرب.

أهم أحداث الحلقة العاشرة

وتواترت الأحداث بالحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح له بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان الغرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى


قصة مسلسل حق عرب


وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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