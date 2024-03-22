عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال جنوب خان يونس

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا على رؤس ساكنيه في حي النصر جنوب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك النطقة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.