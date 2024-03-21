الجيش السودانى ينظف أم درمان من جثث المرتزقة استعدادا لعودة المواطنين

نفذت حكومة ولاية الخرطوم بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الصحة والمنظمات والمتطوعين عمليات تنظيف وسط أمدرمان من جثث المرتزقة وعرب الشتات وهي تحضيرًا لاستقبال المواطنين وعودتهم إلى منازلهم آمنين تحت سيطرة الدولة والقوات المسلحة.

الولايات المتحدة تتعهد بتقديم أكثر من 47 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان

أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 47 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان الذي مزقته الحرب ودولتين مجاورتين، حيث فر ما لا يقل عن مليون شخص في الصراع المستمر منذ عام تقريبًا.

ومن المتوقع أن تساعد حزمة المساعدات في تخفيف معاناة ما يقرب من 25 مليون شخص، بما في ذلك اللاجئين الذين فروا من البلاد إلى تشاد وجنوب السودان، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن "هذه المساعدة الإنسانية الأمريكية توفر مساعدات حيوية منقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والمأوى والخدمات الطبية بما في ذلك دعم الصحة العقلية والحماية للسودانيين الفارين من الصراع".

ويُعتقد أن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً في السودان، وفر 1.5 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة.

تم الإعلان عن أموال الإغاثة الأمريكية من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جولييتا فالس نويز خلال اجتماع في نجامينا مع رئيس الوزراء التشادي سوكيس ماسرا، الذي ستحصل بلاده على 18 مليون دولار من الحزمة بأكملها، وفقًا لبيان نشره موقع . مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

واستقبلت تشاد وحدها ما يقرب من 700 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع، وفقاً للمجلس النرويجي للاجئين.

واغتنمت الولايات المتحدة الفرصة لتجديد دعواتها للأطراف المتحاربة لإنهاء الأعمال العدائية. وأضاف البيان أن "منع حدوث مجاعة وكارثة طويلة الأمد سيتطلب وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".