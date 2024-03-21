غداً.. مجلس الأمن يُصوت على مشروع القرار الأمريكي لوقف الحرب في غزة

صرح المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، اليوم الخميس، بأنه سيتم طرح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة للتصويت صباح الجمعة بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأكد “إيفانز” في : “لقد عملت الولايات المتحدة بشكل جدي مع أعضاء المجلس خلال الأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى قرار يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من الصفقة، التي من شأنها إطلاق سراح المحتجزين”.

جولات عديدة من المشاورات مع مجلس الامن

وتابع: "بعد جولات عديدة من المشاورات مع مجلس الأمن، سنطرح هذا القرار للتصويت عليه صباح الجمعة".

ويأتي القرار الأمريكي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.