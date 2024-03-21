السفير الفرنسى لدى مجلس الأمن: "حان وقت إنقاذ الأرواح فى غزة"

قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إنه حان الوقت الآن، لإنقاذ الأرواح في غزة، كما يجب أن يتوقف عدد الشهداء الفلسطينيين الآن.

وقال نيكولا دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “لهذا السبب سأشجع مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قبل عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “لا يمكننا المماطلة مرارا وتكرارا”، مضيفا: "أول جسر يجب عبوره، هو وقف إطلاق النار في شهر رمضان".

تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة

وقال أنتوني بلينكن، من القاهرة، إن فرق التفاوض تعمل "كل يوم" على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضاف أنه لا تزال هناك "تحديات حقيقية" أمام التوصل إلى اتفاق ولا يمكنه وضع جدول زمني لذلك، حسبما ذكرت رويترز.