مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 11.. قرحة في الركبة تبعد نجم الأهلي عن التدريبات

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1، وقائع حزينة داخل منزل ليلى (دينا الشربيني) بسبب تجدد إصابة ابنها شريف بعد عودته لتدريبات الأهلي، وابلاغ أحمد (شريف سلامة) لها بأنهم أجروا إشاعة رنين لشريف وتبين أن عنده قرحة في الركبة وتحتاج علاج مش أقل من 6 شهور وإجراء عملية.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1

وحاولت ليلى (دينا الشربيني) إخراج ابنها شريف (حمزة دياب) من حالة الحزن التي تنتابه بعد تجدد إصابته وشعوره بحالة إحباط لان علاجه الجديد سيستغرق سنة ويرفض أي محاولة للتخفيف عنه ويخشى من ضياع حلمه بعد وصوله للتشكيلة الأساسية في الأهلي.

كما شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1 المذاع على قناة on عودة شريف (حمزة دياب) ابن ليلى (دينا الشربيني) إلى تدريبات الأهلي بعد فترة من إصابته وسط احتفال زملاؤه به لتعافيه من الإصابة، واحتضنه مدربه ورفاقه في فريق الأهلي وظهرت عليه ملامح السعادة لعودته للتدريبات من جديد.

ملخص مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر

وفي نهاية الحلقة الحادية عشر من مسلسل كامل العدد+1 تواصل الفنان عمرو يوسف مع «حياة» إسعاد يونس، وعرض عليها دورا فنيا في فيلم سينمائي وأن تجسد دور أمه، ولكنها رفضت بحجة عدم وجود وقت، ولكن يطلب منها زوجها أن توافق على ذلك.

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 11

ولكن عادت إصابة شريف من جديد خلال التدريبات وطلب منه المدرب التوقف عن التدريب والراحة.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.