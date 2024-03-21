الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر لـ22 أبريل

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر وخطف رضيع في منطقة شبرا إلى جلسة 22 إبريل المقبل لحضور دفاع المتهمين،.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار بالبشر وخطف طفل رضيع.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 629 لسنة 2024 جنايات شبرا والمقيدة برقم 70 لسنة 2024، عن قيام المتهمين "أحمد.ع: و"وأميرة.س" بالاتجار في البشر، عن طريق خطف طفل رضيع من والدته وفرا هاربين، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

تأجيل محاكمة الاتجار بالبشر خطف طفل رضيع منطقة شبرا جلسة 22 إبريل

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