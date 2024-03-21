الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة داخل المجتمع

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

ثمن النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتمام كبير بالمرأة واعطى لها كافة حقوقها وحفظ لها مكانتها وكرامتها، مطبقا ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين والدساتير، وجعلها تعيش عصرها الذهبي.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية وكبار السن، تؤكد أن الدولة المصرية لن تغفل عن المرأة في أي طور من أطوار حياتها، وأن فخامة الرئيس حريص على تعزيز سبل مشاركتها وتواجدها داخل المجتمع تنتج وتشارك في بناء هذا الوطن.

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الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

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نساء مصر: الرئيس السيسي حريص على تكريم المرأة المصرية وتجديد دعمه وثقته بها

 

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن الجهود التي المبذولة لتمكين المرأة المصرية نجحت في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وترتب على ذلك تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، بشهادة اليونيسف التي أكدت أن مؤشرات التمكين النسائي في مصر ترتفع بطريقة غير مسبوقة

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن الدولة المصرية وجهت جهودها لدعم المرأة المصرية في كثير من المجالات، أبرزها المجال الاقتصادي ووضع خطة تمكين نجحت في تعزيز سياسات دخول المرأة سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات، وإتاحة إقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

 

النائب الصافي عبد العال مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم المرأة الرئيس

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