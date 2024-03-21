"ادعم نقابتك" تطالب الجمعية العمومية بدعم المحامين المشتغلين في انتخابات النقابة

طالب عبد المجيد جابر المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح على مقعد استئناف القاهرة، الجمعية العمومية للمحامين باختيار المحامي المهني صاحب الروب والملف خلال الانتخابات المقرر عقدها بعد غد السبت.

وقال جابر في بيان له: “قبل اختيار أي عضو اسألوا عليه في دائرته وعن تاريخه النقابي قبل اختياره وتأكدوا أنه محامي مهني مهموم بقضايا المحامين والمهنة ودافع عن المحامين في مواقف سابقة وناهض الفساد في النقابة”.



وأشار: “هناك أعضاء ظلوا في مجلس النقابة أكثر من عقدين ولم يقدموا شيء إطلاقا لمصلحة المحامين، كما أن النقابة تحتاج إلى تغيير دماء وضخ عناصر جديدة تثري العمل النقابي وتعيد دوره”.

واختتم المتحدث باسم ادعم نقابتك: “أننا نريد التغيير بنقابة المحامين واصلاح الأوضاع الداخلية وأحياء النقابة والقضاء على الفساد، لذا فالدور الأكبر على كاهل الجمعية العمومية في الانتخابات المقررة يوم السبت”.

السبت.. انعقاد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين

كان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7 /3 /2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت بعد غد الموافق 23 مارس الجاري.

وتنص المادة 135 من قانون المحاماة على أنه يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يُعلن نجاح الأقدام قيدا.